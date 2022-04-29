直播主連千毅遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑詐騙在網上爆發口角，愈演愈烈，連各路大哥都紛紛出面，除了網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）對連開嗆，連千毅的大哥，天道盟太陽會大哥謝育全也看不下去，在臉書PO文喊話要求，「事件該打住了！」如今連中部角頭「羅斯」也發聲明與連切割，呼籲外界勿做多端臆測。

台中角頭「羅斯」在臉書PO文表示，「關於連千毅與勾惡還有鳳梨糾紛，三位都是認識朋友，本人羅斯從頭至尾並沒有參與。基於不忍看到疫情嚴峻加上社會動盪不安，人心惶惶，僅處於關心角度看待此事！請各界勿將羅斯捲入其中，此聲明盼外界能停止誤判、勿做多端臆測！」

台中角頭「羅斯」秀出與鳳梨、連千毅在大甲媽祖回鑾時合照，也發表109字聲明「不想捲入」。(翻攝自羅斯臉書)

據了解，鳳梨在直播中就已經隱約透露這整起事件的導火線。是因大甲媽祖繞境回鑾時，台中角頭「羅斯」設壇恭迎媽祖鑾轎，鳳梨當時與「羅斯」坐在第一排主座，但連千毅卻請人在現場拍攝他在現場簽名照片，事後還對發佈新聞，引起鳳梨對於連千毅「不尊重」在場大哥級人士相當不滿。

連千毅與勾惡2人連日在網路開戰，也引起網紅陳沂、鳳梨紛紛開直播痛罵連他「適可而止」，與連千毅有著師徒之稱且是太陽會前苗栗分會會長的謝育全也看不下去，28日在臉書發文寫到「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」

謝育全在臉書發文寫下，「身為公眾人物當要有接受公評的氣度、高度！即使受到質疑、指控，為捍衛自身清白、商譽循正當途徑申訴；面對消費者要積極釋疑，這是責任也是態度！相對的；要指控人的一方也要有合理合法的基礎，雙方多針對事情本質，少一些個人情緒，凡事自有公理、雲開總能見日！」

他表示「2人都是網路紅人、佼佼者，粉絲眾多⋯相信也都年輕人居多，自然負有隱形的社會責任，你們的一言ㄧ行都將成為粉絲的模仿樣版，更應該端正身行。連日來的針鋒相對，對網路世界、真實社會皆引起波瀾、騷動，實屬雙方長輩、共同好友與擁護的粉絲所不樂見，日俱加重的負面言論只是將雙方一步步的更仇恨化，那讓這些希望雙方能圓融共處的好友、粉絲情何以堪！針對這一事件，本人謹發表此次看法意見，自當盡綿薄之力讓事情發展走向雙贏，希望有良善回應」。