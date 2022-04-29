陳時中回應「3＋4」惹民怨 蔣萬安爆氣批：完全卸責

居家隔離新制「3＋4」倉促上路導致民怨四起，指揮官陳時中稱「要怪就怪病毒」，對此，國民黨立委蔣萬安痛批，陳時中的發言完全就是卸責，「3＋4」所造成的混亂狀況，凸顯政府面對疫情與地方政府沒有溝通，毫無準備，完全卸責。

針對中央居家隔離「3＋4」日前緊急上路引發爭議，陳時中卻表示「要怪只能怪病毒」，蔣萬安今早在立院接受聯訪時抨擊，陳時中的發言完全就是卸責，現在整個防疫政策荒腔走板，不管是要快篩劑沒快篩劑、要藥品沒藥品，完全不足，且「3＋4」所造成的混亂狀況，凸顯政府面對疫情與地方政府沒有溝通，毫無準備，完全卸責。

蔣萬安進一步指出，雖然現在很多學校停課，但也在等政府的復課標準為何；5歲以下幼童沒辦法打疫苗、及政府何時進口並開放唾液快篩，讓孩子免於戳鼻子的恐懼與痛苦等心聲，政府到底有沒有聽到？他希望政府趕快把相關的政策擬定好，讓民眾有所依循。

對於政府宣布兒童劑型BNT疫苗已簽約完成，最快5月中抵台，讓台北副市長蔡炳坤暴怒，痛批將帥無能累死三軍。蔣萬安認為，政府雖然說5月有輝瑞BNT兒童疫苗要進來，但現在所看到的只有莫德納給孩子打，所以政府的步驟非常混亂，沒有讓家長充足或足夠的疫苗能選擇，就像蔡副市長說的，當中央沒辦法擬定清楚標準或相關方案，卻要讓家長和孩子承受，才會造成現在民怨四起，對政府這次疫情擬定的政策有極大不滿。

針對「3＋4」實行，居家隔離者的公費快篩試劑從5劑調整成2至3劑，蔣萬安怒轟：荒腔走板！一開始修改為「3＋4」就已經非常倉促草率地上路，當時就規畫5劑現在改為3劑，很明顯就是快篩劑不夠，到底什麼時候才能充足快篩劑？當政府喊出以篩代隔，以及新防疫模式，就要有足夠的快篩劑，現在不足，就讓「3＋4」上路，當然會造成民怨恐慌，到底這個政府在做什麼？現在政府又說公費快篩5劑改3劑、不需要每天篩，但這應該透過專業科學的判斷，而不是每天翻來覆去、變來變去，到底有無專業客觀的標準，民眾才能信任政府的防疫政策是真的能讓民眾安心，守住這次疫情。