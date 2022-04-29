疫情持續升溫，新北市府29日在市府大樓3樓多功能集會堂辦理居家照護關懷中心專線教育訓練，讓即將投入接聽電話的公務員及志工們了解照護中心提供的服務內容。新北市長侯友宜到場致詞時表示，新北截至目前已動用3500名公務人員、志工與退休人員投入關懷服務行列，疫情大海嘯將來臨，新北絕對會扛起責任，只要新北守住了，全國就能守住。

新北市推動居家照護計畫，分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，其中生活關懷，市府在29區設置區關懷中心執行十大生活關懷項目，陪伴確診居家照護者共同度過疫情，近期因居家檢疫、隔離人數驟增，居家關懷中心也將擴線至100線，並視疫情變化調整。

侯友宜表示，新北市目前已有106隊、約2500名志工協助衛生所防疫、區公所居家照護中心支援、社區長輩送餐，以及環境清消等工作。這次市府的服務專線，已召募到約200位備用志工人力，未來將陸續投入服務行列。

侯友宜說，今年疫情因99.6％為輕症或無症狀，因此必須保有醫院的服務量能，以提供中重症患者醫療使用。因此居隔必須轉型，鼓勵民眾自我居隔，以篩代隔。

自願加入服務行列的新北市樂活公益協進會理事長姜碧珠表示，協會150名志工來自社會各行各業，大家都具有從事社會公益的熱忱，從兩年前的藥局口罩志工，到近期的衛生所支援，以及關懷中心接線服務，當市府有需要時，樂活協會的夥伴們都義不容辭。

新北市社團領航員吳雪燕也投入居家照護關懷中心接聽電話的行列，她雖然是位身障者，但愛心不落人後，曾擔任新北市身心障礙游泳協會的理事長。

吳雪燕說，她說有在金管會擔任總機6年的經驗，因此對於接聽電話很有經驗。她表示，每位來電者都是本身或家人確診或疑似確診，心情都很急，必須要有同理心，感同身受地傾聽，她會先處理好對方的心情，再好好談事情，28日一個下午班下來，共接聽了20多位，大部分都是詢問快篩劑、關懷包、防疫計程車等3大類。有一個來電者一家四口都染疫，心情急得不得了，她安撫對方的情緒後，立即詳細記錄對方的需求，告訴對方會立即轉請相關單位全力協助，對方在掛掉電話前一再地感謝。