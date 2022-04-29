台北市司機惡行一籮筐，日前有民眾投訴，質疑大都會公車司機停靠站時大玩手機，乘客前腳才踏上公車，運將卻直接開走導致民眾受傷，還多次違規迴轉、違停，勸阻後還口出惡言。對此，首都客運集團總經理李建文允諾，針對駕駛違規行為會加強溝通，並加以矯正檢討。

有民眾日前向議員徐立信投訴，批評公車司機竟在單日內違規迴轉數十次，甚至在公車下橋後一口氣橫跨三個車道，一不小心就會撞到路邊的汽、機車，場面險象環生，讓他捏了一把冷汗，即使有人好意提醒公車司機不得違停，卻反遭運將回嗆。

「司機是不是管理出問題？」徐立信質疑，曾有日籍旅客親眼目睹，司機停靠站時疑似分心看手機，竟在乘客還沒完全上車前直接關門走人，最後慘被拖行數公尺，可見日台在大眾運輸管理上狀況差很大，他要求北市交通局和大都會客運加強駕駛教育訓練，避免此事再發生。

對此，李建文坦承，這些都是駕駛個人違規行為，出言辱罵民眾一事，明顯是司機情緒控管出問題，會加強溝通輔導，至於分心玩手機致乘客遭拖行，他則說該案有和乘客和解，但不代表事件結束，未來會檢討矯正預防，駕駛人也會列入愛心關懷進行溝通輔導。

針對違規迴轉，李建文說，延平北路、通河西街口有專用號誌，看起來只是司機便宜行事，另外公車下橋後無視後方車輛違規跨越3車道停靠載客，交通局長陳學台說，換車道時應漸進式切換，李建文說，未來將盤點相關路線是否有不易操作之處，會來申請會勘，但若純屬駕駛員個人行為，會加強內部教育訓練。