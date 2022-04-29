【LIVE直播】疫情燒太快連兩日破萬？ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情升溫，國內今新增1萬2313例確定病例，為1萬1974例本土個案、339例境外移入個案。本土個案中新增30例中、重症個案，其中29例中症、1例重症，另有2例死亡。

今日新增的1萬1974例本土病例，個案分佈為新北市(4095例)、台北市(2702例)、桃園市(1987例)、基隆市(605例)、台中市(586例)、高雄市(391例)、花蓮縣(272例)、台南市(227例)、彰化縣(194例)、宜蘭縣(180例)、新竹縣(162例)、屏東縣(118例)、新竹市(107例)、雲林縣(88例)、台東縣(64例)、南投縣(60例)、苗栗縣(55例)、嘉義市(36例)、嘉義縣(27例)、澎湖縣(9例)、金門縣(6例)及連江縣(3例)。

至於新增的境外移入個案，分別自越南(48例)、菲律賓(10例)、印尼(7例)、泰國(5例)、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國(各1例)移入，另263例調查中，入境日介於今年3月18日至4月28日。截至目前國內共累計10萬753例確診、862例死亡。