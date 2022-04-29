因應極端氣候，立法院會今天三讀通過《再生水資源發展條例》部分條文修正案，擴大再生水使用範圍，加強要求開發單位使用一定比例再生水，不再以水源供應短缺之虞地區為限；而應提出用水計畫的開發單位，須使用一定比率的系統再生水，相關辦法授權經濟部每3年檢討1次。

台灣全年降雨量雖然超過全球平均值，但雨量於時間及空間上分布極為不均， 再加上極端氣候，導致豐水年水量即便豐沛，但在枯水期仍旱象嚴峻，傳統水源供水穩定度備受挑戰，台灣面臨缺水危機日益嚴峻，尤其台灣去年遭逢56年來最嚴重的乾旱，為了確保未來供水穩定，行政院推動多元水源開發，並提出《再生水資源發展條例》修法草案，

三讀通過條文明定，開發單位應使用一定比率的系統再生水，並刪除須位於區域水資源經理基本計畫的水源供應短缺之虞地區限制，以擴大使用系統再生水的範圍。

經濟部表示，現行再生水推動範圍僅限於水源供應短缺之虞地區，不過，近年劇烈氣候變遷及嚴峻旱象，為降低水源供應風險及強化枯水期供水韌性，世界先進國家推動再生水為常態使用已是趨勢，也是為政府水資源永續利用政策。

新法通過實施後，經濟部將加強要求開發單位使用一定比例的再生水，擴大使用系統再生水的範圍，若遭遇旱象減供自來水時，可提高產業用水穩定度，也降低民生供水風險。

《再生水資源發展條例》立法院三讀通過後，針對開發單位使用系統再生水的一定比例、規模等，將另訂子法進行相關規範。