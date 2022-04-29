逢甲大學學生在網路指控，宿舍讓她跟確診者住一起，逢甲大學澄清：密切接觸者快篩陰性暫留觀。（翻攝網站）

「學校宿舍讓我跟確診者住在一起」逢甲大學有住宿生在社群網站Dcard貼文要求校方給一個交代，引發網路關注。逢甲大學今天澄清，有學生在4月5日確診，當天移到應變房，因1名密切接觸者當時還沒有空間收容，且快篩陰性，才暫在同寢室觀察，疫情變化很快，校方會隨時滾動式調整。

1名學生在網路貼文指稱，她住宿舍4人房，其中1室友是跟確診者密切接觸的隔離者，室友們跟學校反應說她應該要被隔離，執行一人一室，但學校認定她在第一天快篩陰性就沒事，可以繼續同住觀察，其他室友們多次向學校各單位求救，但學校沒有實質作為，讓她們每天心驚膽跳，果不其然，那名密切接觸者確診了。

逢甲大學指出，學校自4月5日至27日共累計有76人確診，福星男女宿舍自4月26日採全面線上上課到5月2日，除確診居隔同學外，其餘同學並没被限制活動，學校也提醒學生減少移動，儘可能不要進入校園。

逢甲大學表示，校方對於確診者分層空間處置，PCR確診者均單獨隔離於宿舍區之外的快篩陽性隔離與宿舍區應變房；另外，經由台中市政府的協助調配防疫旅館，提供快篩陰性的密切接觸者留置，疫情變化很快，學校會隨時進行滾動式調整。

逢甲大學指出，台中市府在4月27日到學校進行群聚疫情調查，認同學校目前處置方式。學校當天發布公告，一般學生可考量本身健康狀態、疫苗施打情形及染疫風險等因素，自行評估選擇採行線上或實體上課，均視同出席毋須再行申請。