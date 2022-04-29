旗下擁有韓國最大煉油廠SK Energy，以及多項綠能事業體的SK Innovation於29日公布最新季報，除虧轉盈外，營利更是暴增1.8倍，主要是受惠於原油相關產品大賣。不過，基於俄烏戰事讓原油供應吃緊，還有庫存量又不高之下，本季在煉油方面的毛利可能不會再衝高。

也有研發全固態電池的SK Innovation，上季的營業利益從2021年同期的5840億韓元，一下子暴增至1.6兆韓元，約12.6億美元。同時，營收也大增73%來到16.3兆韓元，比市場預估16.8兆韓元稍微低一點。

據悉，SK Innovation在韓國蔚山以及仁川的煉油廠，每天可以煉出111.5萬桶，上季平均產能利用率為77%，高於去年同期的63%。因此，光是原油業務，上季就為SK Innovation賺進1.5兆韓元。

不過，主要競爭對手S-Oil(雙龍煉油)28日表示，在季節性需求，全球供應持續吃緊，還有全球疫情限制逐漸鬆綁之下，本季亞洲地區的煉油獲利還是可以值得期待的。

29日盤中，SK Innovation一度上漲近4%，不過獲利了結下，又翻黑跌逾3%。