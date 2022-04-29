經濟部智慧財產局最新公布第一季專利申請，申請人中，台積電(2330)以723件為本國人之首，外國人以高通242件最多。

第一季我國受理3種專利申請合計1萬7498件，較去年同期增加2%，而商標申請2萬4450件，亦略增0.3%。發明專利方面，我國大專校院申請件數增加16%；另外，國人件數增加10%，申請人中，台積電申請723件，為本國人之首，外國人以高通242件最多。

數據指出，本國前十大發明專利申請人及前五大設計專利申請人，均為企業，儘管企業整體發明專利申請件數減少，前十大申請人仍有多達6席申請件數為雙位數成長。其中，台積電(2330)申請723件，超越其他申請人，其件數台積電自智慧財產局101年開始公布季統計以來的新高，另外，群創(3481)及南亞科(2408)同樣以98件，雙雙創下最高紀錄。設計專利以宏碁(2353)及皇冠金屬各申請18件，居於首位，前五大申請人中，台達電及聯府塑膠成長快速。

本土法人申請前10依序為台積電、瑞昱(2379)、群創(3481)、南亞科、友達(2409)，聯發科(2454)、宏碁、緯創(3231)、英業達(2356)、旺宏(2337)。

前十大外國申請人中，發明專利申請件數以高通申請242件最多，成長率以英特爾914%，大幅超越其他申請人。設計專利方面，PSA以38件位居首位，成長率以BMW 88%，最為顯著。