為因應極端氣候帶來農業損失愈來愈重，也為糧食安全，農委會副主委陳駿季29日宣布，即日起調整救助金、啟動天氣參數、堪災APP，以及提前並拉長備糧時間為4～11月，在減輕農民損失的且時也確保糧食安全並穩定蔬果價格。

農委會29日召開「2022年農損救助及勘災作業精進措施」記者會。陳駿季指出，台灣在2020年下半年至2021年5月遭遇百年來罕見的乾旱，2022年以又遭逢低溫、霪雨，還沒到汛期、颱風季節，就公告了47個品項為天然災害，「這是過往沒有的現象」，顯示氣候變遷、極端氣候對農業的衝擊是愈來愈大。

為因應極端氣候對農業帶來的衝擊、也為糧食安全，陳駿季指出，將有四項精進措施。

首先是，調整救助金。陳駿季指出，農損的救助金是以平均生產成本的1～2成計算，並滾動調整品項。

目前總計有192個品項，其中，農產品170項，救助金由5萬3千元調整為6萬2千元；漁業有13項，由10萬3千元調整為15萬2千元；畜牧1項，由1萬2千元調整為1萬8千元；林業8項，由3萬6千元調整為5萬3千元。

二是，納入天氣參數。陳駿季指出，納入天氣參數後，可提高效率，作業時間也將由2～7天縮短為1天，且地方政府可依天氣參數直接函報中央啟動救助，嚴重時中央也可主動告告救助，同時，領取救助金的時間也縮短為2～3周。

三是，堪災APP取代現堪，以增效率並減爭議。

四是，精進滾動倉儲業務，穩定蔬果價格。陳駿季指出，食儲業務主要是為備糧作準備，面對極端氣候愈來愈頻繁，將量與時間都拉大、拉長，備糧時間由過去5～10月，提前到4月並接長至11月，也就是4～11月。