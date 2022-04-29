IKKA-KY（2250）公告第一季自結損益，第一季稅前淨利約5,340萬元，季增20％，在全球車廠第一季普遍銷售下滑，IKKA仍繳出比去年下半年獲利成長的表現。且因大客戶豐田（TOYOTA）汽車的新電動車量產上市，IKKA產品也受惠於新電動車用平台導入，加上製程自動化升級，推升首季毛利率達22％，也創歷史單季毛利率新高紀錄。

IKKA指出，第一季營收8.07億元，年減16％、季減10％，主要係日圓大幅貶值等匯率因素，導致換算新台幣數字表達的影響。但公司認為，因日本加入RCEP讓日本在亞洲地區的關稅降低而增加競爭力，也提升IKKA整體公司獲利。

IKKA表示，日本豐田於5月開賣首款電動休旅車bZ4X，高階品牌凌志（Lexus）的電動休旅車RZ450e也預計於今年下半年開始銷售，而IKKA的零組件也同時導入日本豐田電動車e-TNGA平台，且預期下半年全球經濟將有所變化，車廠供應鏈問題應可陸續緩解，加上RCEP區域經濟協定啟動，有利於IKKA工廠調度，因此IKKA持續審慎評估各項發展，也不排除透過併購方式擴大營運規模，為公司營業額帶來更大的成長。