前台中市議員張芬郁建議市府，為員警搭配警用電腦，即可列印罰單的隨身藍芽印表機。（張芬郁服務處提供／盧金足台中傳真）

員警開出「聞紅嬁、自行」違規事實，民眾怨看不懂的罰單。（張芬郁服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區一名黃姓民眾接獲罰單，違規事實寫著「聞紅嬁、自行」，她看了半天一頭霧水，向前市議員張芬郁投訴，仔細看、慢慢猜，應該是「闖紅燈、直行」，張芬郁建議為員警配發隨身藍芽印表機，不要再出現手寫如鬼畫符的罰單。警察局表示，去年10月起採紙本與電子舉發並行，向員警宣導製單時，字跡工整，避免字跡潦草難以辨認，引發爭議。

一名黃姓民眾日前接獲一張違規事實寫著疑似看來像「聞紅嬁、自行」的紅單，她端詳老半天，看不懂，請恰巧掃街拜票經過的張芬郁幫其看仔細，了解是否有效、能否提出申訴。

張芬郁說，員警舉發交通違規開立罰單，常因字跡太潦草、引發罰單是否有效的爭議，她看了這張罰單，員警的字跡的確非常潦草，要仔細看、慢慢猜才懂，違規事實應該是「闖紅燈 直行」，但因引用的法條沒有錯誤，研判申訴成功的機率不高。

張芬郁呼籲，市府應本著工欲善其事，必先利其器的原則，幫員警裝備齊全，勿再讓員警寫出霧煞煞的罰單惹民怨。

台中市警察局表示，使用電子舉發能有效提升員警執勤效率，減少手寫舉發單錯誤比例，提升執法品質，現已採用警政署研發電子舉發製單系統，於2020年及2021年已購置攜帶式印表機249台，2021年10月起採紙本舉發與電子舉發並行，進行交通違規舉發。

警察局今年將採購攜帶式印表機250台，目前已函報警政署採購，屆時將依各單位交通違規舉發案件量及M-POLICE載具數量，配發各分局外勤單位使用，以節省員警製單及入案建檔時間，邁向舉發交通違規全面電子化的目標。

警察局強調，攜帶式印表機搭配M-Police行動載具執行交通違規舉發，平均製單時間最快只需1分鐘，比傳統人工手寫製單約5分鐘，效率大幅提升，並可消除因手寫字跡潦草造成民眾詬病的疑慮。

針對紙本舉發字體潦草部分，警察局持續向員警宣導製單時，字跡應保持工整，避免因字跡潦草而致難以辨認，引發爭議。