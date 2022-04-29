新冠疫情大海嘯來襲，地方政府全力抗疫，新北市交通局長鍾鳴時表示，道安會報雖再度改採視訊會議方式，交通局、警察局等各道安業務機關單位仍遵循市長指示，各司其職，持續維護市民交通安全，從未懈怠，因為市民平安最重要。

鍾鳴時指出，去年5月疫情三級警戒，侯市長主持道安會報視訊會議時即指出疫情後續還會有第二波的高峰，而全台醫療量能緊繃，隨著病毒變種致疫情升溫而恐致崩盤，呼籲大家同心齊力，團結防疫。

鍾鳴時說，本月道安會報因疫情升溫，再度改採視訊會議方式，然由於本土確診數字連日攀升，新北市面對這一波居家隔離3＋4，需要大量使用快篩劑，因此侯市長至快篩試劑製造工廠視察，除了鼓勵業者，更籲大家一起努力，篩劑的量能全力以赴把它做好。

鍾鳴時表示，各機關道安業務各有職掌，除了齊心抗疫更拚道安；新北市今年1-2月30日內交通事故死亡人數為39人，與去年同期相比減少16人(-29.1％)，每10萬人死亡率於六都排名第二。

另針對交通部道安資訊平台35項道安重點追蹤項目，跟110年比較，有18項較去年同期減少事故死亡人數，4項與去年相較持平，新北在道安的努力已讓肇事死亡數字持續下降。