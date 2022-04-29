大馬女星、「真人版娜美」林明禎擁有32E豐滿上圍和纖腰，不科學的夢幻身材加上甜美臉蛋和俏麗短髮，讓她成為很多粉絲心中的女神，事業運也扶搖直上。最近她宣布退租台北小豪宅到香港發展，日前曬出一張下工後、卸妝前的美照，可見她穿著細肩帶上衣露出一雙電眼，還有眼尖網友發現林明禎健身有成，讚她：「二、三頭肌很厲害」。

31歲林明禎2014年底在網上竄紅，隔年便來台發展，演出首部電視劇《我要讓你愛上我》，更闖進FHM台灣區百大美女榜中第16名，去年她開心曬出健保卡，開心以後在台灣看醫生可享健保待遇，同時她也開始往香港發展，受邀拍攝賀歲電影，甜美的外型立即在當地也擄獲一票粉絲。

日前林明禎接拍手遊廣告，古裝上身的她依舊美到仙氣四溢，談到感情觀，她認為自己的個性與對事業勇往直前的心態與「碧瑤」較為相似，但從「陸雪琪」的戀愛觀看到自己的影子，對過去回憶難以放下，但她已有迎接新戀情的打算，語帶玄機說：「雖然自己較不擅長接收戀愛訊號，但只要是人際之間的邂逅與相處，都會在心裡留下迴響」。

林明禎日前回到台灣工作，順便將住了幾年的小豪宅退租，表示並不是就此打算離開台灣而是四海為家，近日她在香港工作，分享一張卸妝前的美照，可見穿著橘色細肩帶的她，手臂貼緊身體時不僅仍然纖細，還凸起一大塊肌肉相當明顯，網友讚她二、三頭肌練得好，但也有人狂誇她的逆天顏值，直說：「其實明禎的妝前後真的看不太出來差別，皮膚的質感看起來很棒，而且都一樣美麗」、「我的魂被這雙眼睛勾走了」、「怎麼可以這麼美~好不一樣的感覺哦~」、「宇宙最可愛」。