因應台鐵51停駛，台中市交通局爭取兩條類火車臨時客運路線，滿足當天的通勤、旅客運輸需求。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

因應台鐵51停駛，台中市交通局爭取兩條類火車臨時客運路線，滿足當天的通勤、旅客運輸需求。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

因應台鐵51停駛，台中市交通局爭取兩條類火車臨時客運路線，滿足當天的通勤、旅客運輸需求。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

因應台鐵51停駛，台中市交通局爭取兩條類火車臨時客運路線，滿足當天的通勤、旅客運輸需求。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台鐵員工51罷工導致台鐵停駛，因應通勤族與旅客疏運需求，台中市交通局29日緊急公告2條類火車臨時客運路線0971路「三義-泰安-后里-豐原」及0972路「新烏日-成功-彰化」，以應付民眾當日城際旅運需求。

交通局長葉昭甫指出，台鐵停駛，但民眾仍有工作、生活採買需求，加上即將到來的四技二專統測，大眾運輸服務需求不能停擺；經分析台鐵近期運量資料，現有市區內公車資源尚可服務，交通局已與業者協調，加開與台鐵路線重疊的車輛班次，提供替代運輸服務。

葉昭甫表示，市區公車多行駛台中市境內，經檢視「泰安-三義」及「新烏日-彰化」2處跨縣市公車服務班次略有不足，台鐵停駛需再增加替代乘車服務，交通局已主動協調台鐵局以類火車方式接駁疏運，滿足民眾當日城際旅運需求。

為解決台鐵停駛所產生的台中往返苗栗、彰化之間的城際運輸缺口，台中市政府與台鐵局、公路總局多次開會研商應變，成功爭取交通部同意開闢0971路「三義-泰安-后里-豐原」，及0972路「新烏日-成功-彰化」2條類火車臨時客運路線。

其中，0971路每小時整點，由三義、豐原車站對開、0972路班次較密集，每小時整點及30分，由新烏日及彰化車站對開，沿途僅停靠台鐵車站；班次服務時間為6時至22時，收費比照台鐵區間車票價，欲搭乘者須憑電子票證或購買台鐵車票，並依現場人員的引導搭乘。

交通局分析台鐵運量資料，歸納民眾乘車習慣，建議往返山、海線地區的民眾，可多加利用甲后路、中清路及台灣大道的橫向公車；豐原、潭子等山線居民，可搭乘55及901等公車路線至松竹站，再轉乘捷運綠線往返南區、烏日。

另外，台中-新烏日之間，除了直行復興路的82、101、105路公車外，也有沿台鐵路廊直行的158、242路公車、6670、6883路公路客運等，提供快速直達服務，交通局評估全市市內整體公車、公路客運運輸能量尚可負荷，民眾可安心搭乘，但提醒乘客須落實防疫措施。