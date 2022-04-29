促轉會29日舉行「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」系列活動開幕記者會，由代理主委葉虹靈（見圖）說明促轉會對中正紀念堂轉型的政策規劃，並介紹空間專業團隊所提出的轉型設計提案。（趙雙傑攝）

為推動中正紀念堂轉型，促轉會今起舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」。促轉會代理主委葉虹靈表示，經綜合各界討論後，具體建議中正紀念堂銅像應移除，但堂體得予以保留並改造，但不應再保有對威權統治者的紀念措施，可轉型為「民主歷史記憶館」。

屬任務編組的促轉會即將在下月底落日，在此之前，促轉會規劃4月29日起至5月2日止，在松山文化園區南向製菸工廠1F舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」，共邀請4組設計團隊，針對中正紀念堂園區的全區轉型，分別提出「放膽青年」、「威權的凝視」、「羞愧的良心」及「相聚群帶聚落」4個設計方向，從不同觀點切入規劃提案。

促轉會今上午開展時，特別邀請政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、《回到判決的那一天》藝術創作展藝術家陳武鎮等人到場。

蔡寬裕表示，對政治受難者家屬來說，最大的期待就是移走中正紀念堂那尊銅像，就此一勞永逸，等之後政黨輪替，才不會又有再次變更的爭議。

備戰台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安（如圖）日前拋出將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」的想法，盼開放討論，近日行政院促轉會公布方案，其一選項為兒童遊戲場等設施，蔣29日受訪表示「非常遺憾」，認為促轉會狹隘、去脈絡化地看待歷史，只會加劇台灣社會撕裂，兩蔣對中華民國的付出是不容扭曲。（張鎧乙攝）

蔡寬裕說，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安自己也已經說中正紀念堂要改名，朝野立委也紛紛提出改造方案；因此，政治受難者最矚目的焦點不光是轉型，而是把銅體一併移走，免得以後產生問題。

王文宏表示，美國總統拜登說俄羅斯總統犯下戰爭罪，而蔣介石父子屠殺台灣人，所以也犯了戰爭罪；他說，犯下戰爭罪，就必須審判，所以蔣介石父子就是戰犯。

王文宏說，現在討論堂體要如何改造，促轉會主委說了很多法令，說還要協商討論，但他認為事情很簡單，既然促轉會要畢業了，在畢業之前，除了把國軍部隊、學校的蔣介石銅像全數移走，就是先把中正紀念堂的堂體大門關起來，你們要說什麼再去說，儀隊則移動到兩廳院表演給觀光客看，不能再有尊敬的儀式，這是他們最簡單的訴求。

陳武鎮也認為，今天促轉會舉辦這樣的展覽，這不是他們關心的議題，他們關心的是移除威權象徵是促轉會的主要工作，而中正紀念堂就是最大的爭議；他說，要處理這個問題很簡單，就是把銅像弄走，他們的願望就算達到；接下來剩下的空間則屬於社會大眾，他們沒有話講。

陳武鎮建議，目前園區已經有國家兩廳院，如果把藍色屋頂的堂體作為美術館，整個園區就是一個完整的藝術文化園區；如果要有歷史記憶，那就是把銅像移除後，留下的空間可以做為二二八美展的固定展場，如此一來就有了歷史記憶。

葉虹靈表示，中正紀念堂轉型是社會高度關注的轉型正義指標議題，面對世界各地民主倒退的警醒，促轉會綜合社會各界討論後，具體建議中正紀念堂銅像應移除，但堂體得予以保留並改造，但不應再保有對威權統治者的紀念措施，可轉型為「民主歷史記憶館」。

葉虹靈進一步解釋，為彰顯從反省威權中孕育民主，建議堂體轉型為「民主歷史記憶館」，並搭配「反省威權歷史公園」的園區整體改造，使中正紀念堂成為「見證威權並反省威權」的歷史教材。

葉虹靈說，未來中正紀念堂應以反省台灣社會甚或國際威權統治歷史為主軸，納入爭取人權與民主化的軌跡與視角，透過研究、展示及教育推廣持續反省威權，鞏固民主。此外，歷史記憶館中應規劃相關主題的藝術展覽及展示區域，與鄰近的兩廳院藝文性質共容。

促轉會表示，今年5月30日促轉會任期屆滿後，促轉會建議由行政院「推動轉型正義會報」確立中正紀念堂的轉型目標，並由主管機關訂定與執行中長程轉型計畫。