基隆1名林姓民眾在「魅力基隆」臉書粉絲專頁發出訊息，陳述在粉絲專頁看到4月26日有63個空床，自己70多歲家人新冠確診，在醫院等候約7個多小時等不到床位，向粉絲專頁小編請求協助，小編陳雲章看到訊息後，立刻啟動跨部門聯繫溝通，協助長者能住院獲得妥善治療。

確診者家屬林小姐接受媒體採訪時說，父親在25日得知確診，由於獨居加上罹患腫瘤，身體狀況本來就不太好，26日上午撥打119與衛生局電話請求協助，雖然救護車接了父親到部立基隆醫院醫院，仍在車上等了數小時，未能到急診室，因此再轉到基隆長庚醫院。

林小姐因父親狀況緊急，在「魅力基隆」臉書粉絲專頁發出訊息，強調父親在醫院外等待床位7小時，小編陳雲章看到後，立刻回報請求跨單位協助，在衛生局聯繫下，讓林小姐父親在等待8小時後，能夠到醫院接受治療。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿文表示，防範新冠疫情市府整體總動員，跨局處都處理各式各樣問題，小編陳雲章常跟市民互動，看到林小姐有資訊當下覺得必須立刻協助，陳雲章很高興能夠協助到老先生能有醫療協助，專線電話因眾多市民撥打，需要等待一些時間，所有人員都是盡心盡力協助市民。