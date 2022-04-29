台股因下周一五一勞動節休市，面對三天連假，以及昨（28）日反彈116點，今天一早再強彈240多點，指數衝上16,663點，直接跨過5日線，同時市場反彈量能不足，顯示追價意願不高，且逢高調節壓力就出來，致指數從高檔急速回落，從勁揚240多點收斂至僅約上漲百點。

美股四大指數前一天出現報復性反彈，漲幅最弱的道瓊指數也有1.85％，費城半導體指數更飛漲5.58％，科技股代表的那斯達克指數也強漲3.06％，帶動台股今天開盤直接跳空大漲，以16,599點開出，直接越過5日線約16,520點附近。

截至上午約11點半時，指數上漲165點來到16,576點，強勢站穩5日線，不過，成交值只有1,640億元，市場推估今天整場成交值約在2,500億元附近，顯示連假前市場追價力道仍嫌較弱，日K線也出現長十字線。

個股表現來看，台積電、長榮、陽明、聯發科、萬海、日月光投控、聯詠、台塑化、富邦金、台達電、長榮航、欣興、瑞昱、智邦及南亞等15檔為貢獻指數漲點最多的前15大個股，集中在半導體股、貨櫃三雄、台塑集團股，航空、金控、綠能、ABF及網通龍頭股等。