侯友宜在現場與原住民長輩一同高歌同樂。（呂健豪攝）

新北市政府今（29）日上午在板橋三抱竹活動中心舉行新莊區福壽站、板橋區板橋站、新店區溪洲站3處原住民文化健康站聯合開站儀式，市長侯友宜親自到場參加，他表示，目前新北市已有24處原住民文化健康站，更宣示「只要有適當的地點，會繼續設置文化健康站，讓長者安心快樂的生活」。

侯友宜表示，原住民有好客、熱情、充滿活力、陽光正向的特質，加上過去從警時，就有很多同仁是原住民，每每只要跟原住民同仁一起執行任務，心裡就會感到特別穩定，所以自己很喜歡跟原住民當朋友。

新北市目前共有約5萬8000名原住民，超過55歲的原住民長輩也有約5000人左右，所以他當時承諾要在市長內任達成開設23處原住民文化健康站，今天新設立新莊區福壽站、板橋區板橋站、新店區溪洲站等3處，讓他的承諾不但達標甚至超前，目前新北市已有24站，侯友宜也當場承諾，「只要有適當的地點，就一站一站開下去！」

今天的開站儀式，也結合原住民朋友給人歌聲優美的印象，在現場玩起玩起「聽旋律猜歌名」遊戲，侯友宜也當場與原住民朋友同樂，一起高唱鄧麗君名曲「月亮代表我的心」，讓整個活動宛如歌友會。儀式最後，也由各區代表、貴賓跟市長一起將祝福之水倒入心型容器，點亮各站也為新站送上祝福。

原民局長羅美菁指出，目前新北市已在14個行政區設有24處文健站，包括烏來區4站；樹林區、新莊區各3站；汐止區、土城區、新店區各2站；板橋區、中和區、鶯歌區、三峽區、八里區、林口區、瑞芳區、淡水區各1站。

今天新設的三站中，除了溪洲站每天開站之外，板橋站於每週二、四、五開站，新莊區福壽站則是每週二、三、四、五開站，開站時間為上午9時至下午4時開站。各站皆有促進健康的活動，也有傳統文化課程，希望所有原住民長者能踴躍加入原住民文化健康站。