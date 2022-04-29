勞動節台鐵列車停駛，交通局宣布高雄地區替代運輸指引。（高雄市交通局提供／高雄洪靖宜傳真）

因應勞動節當日台鐵列車停駛，高雄市政府交通局已啟動跨運具聯合應變小組及跨域公車路線增班計畫，除沿省道台1線加開2條快線公車，可搭配高雄區域內捷運系統等軌道大眾運輸，彈性增班因應。高雄市交通警察大隊也將派510名警民力道164處路口疏導，避免交通卡卡。

因應台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，高雄市交通特別執行跨域公車路線增班計畫，加開「8046支線」、「8048支線」等2條快捷公車。「8046支線」是捷運南岡山站往返台南火車站，「8048支線」是捷運鳳山國中站往返屏東火車站。2條快捷公車均行駛省道台1線，中途僅停靠幾個主要公車站位，以求快速疏運旅客。

加上公路總局也闢駛0961(高雄-台東)、0962(新左營-台東)、0963(新左營-台東)、0964(高雄-屏東)、0965(新左營-屏東)等5條類火車路線，供民眾自高雄車站、高鐵左營站搭乘往返屏東和台東。

交通局表示，民眾可自行在Google、手機公車動態APP軟體中設定無「火車」選項，再進行旅程規劃。

另外為了避免屆時交通混亂，高雄市交通警察大隊也將於重要風景區、市區要道及國道交流道等164處路口，每日動員警民力510人次加強交通疏導。

目前已規劃於臺鐵車站(新左營站、高雄車站、鳳山站)及其周邊重要交通要道路口(如左營區站前北路、高鐵路、三民區站西路、九如路、建國路、鳳山區曹公路等路段)、國道1號、10號交流道路口均加派員警、義交投入交通疏導工作，協助引導民眾順利搭乘類火車客運或捷運、高鐵等大眾運具並維持道路交通秩序。