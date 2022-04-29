還是要面對！高雄一名通緝犯在工地打零工，下班時坐著同事的機車準備返回左營住處，沒想到騎機車的同事突然停車準備到銀行領錢，機車就停在紅線上，警方見狀前往勸導，卻發現後座的乘客緩緩地退到一旁，彷彿希望警察沒看到他。員警趨前一查竟是通緝犯，當場逮捕上銬，帶所偵辦後移送橋頭地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出所巡佐魏志文、警員王瑄嬪於27下午5點左右，行經鼓山區九如四路時發現兩名男子騎機車雙載，停在紅線上準備提款，隨即上前勸導並進行盤查，過程中後座乘客拿著一把工作用的鏟子刻意站到一旁保持距離，還不時背對著員警不敢直視，員警進一步驅前盤查，發現王姓男子(35歲)身分竟是橋頭地檢署1月份發布不能安全駕駛的通緝犯，當場上銬帶回偵辦。

初步調查發現，王男自知遭到通緝，幾個月來都在高雄各工地打零工維生，還不敢自己騎機車，都是透過工頭請其他同事幫忙接送，沒想到一個違規被警方勸導而落網。鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，民眾因案受到地檢署或法院之調查、審判時，應依地檢署或法院通知出庭説明，切勿藉故迴避不願面對，而遭到拘提或通緝，失去為自己辯護說明的機會，甚至遭到羈押的後果。