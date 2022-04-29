純網銀將來銀行3月29日正式開業迄今滿月，該行表示，正式開業迄今開戶人數已近6萬戶，且每戶存款平均餘額逾新台幣7萬元，約達業界常見數位帳戶品牌的2倍，持續吸引穩健優質客戶，並榮獲中華信評給予長期發行體信用評等為「twA+」、展望「穩定」。

將來銀行總經理許柏林先前指出，開業初期設有三大目標，一是積極獲客、優化資本結構，以加速獲利。二是齊備金融產品與服務，預計下半年將保險、外匯及信託等業務上線。三是加深生態圈合作經營，不只轉帳及合作，而能提供更多元的金融商品。

許柏林表示，將來銀行秉持「還你沒想過的自由」的品牌主張，將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務。未來將分階段推出各項優惠活動，並建構生態圈多樣應用場域，讓數位服務能更良好的融入一般生活，早開戶便能早享受。

而將來銀行開業滿月之際，中華信評亦公布將來銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評表示，評等結果代表相對其風險結構，將來銀行具備非常強健的資本水準，包括中華電、兆豐銀等主要股東均提供專業領域支援，且中華電及全聯擁有強健的客戶基礎，在股東的潛在資源支持下，有助將來銀行未來業務持續穩健成長。

為慶祝開業滿月，將來銀行5月起加碼推出刷卡滿額享活存3％限額優利活動，使用將將卡消費滿1688元，次月送1張加息額度最高6萬、連續加息30天的N倍券，動用後活存利息將高達3％，再搭配將將卡不限消費通路刷卡回饋最高5％優惠，可大賺回饋並享有優利。

同時，因應5月繳稅季到來，將來銀行提供「有薪族貸高樂」專案，利率1.58％起且申貸金額最高500萬元，綁約期1年。不想綁約的客戶，利率最優1.99％起小額信貸、額度最高30萬元且無需綁約，滿足多數人支應繳稅資金需求，2大信貸專案開辦費均僅需399元。