Omicron病毒傳染力驚人，近日台灣本土確診不斷上漲，但仍有不少人沒打疫苗，對此，中研院兼任研究員何美鄉透露，是否打疫苗是自己的選擇，但要知道我們無法選擇是否被病毒感染，因此他也整理出感染Omicron以後可能出現的20個症狀，並提醒大家，出現呼吸急促、血氧下降、嚴重頭痛、嚴重脫水、呼吸困難、嘴唇發紫、皮膚冰冷、昏迷不醒、昏倒與胸痛等10個症狀請立刻就醫。

何美鄉今在臉書上表示，網路上有很多反對接種疫苗的人，而要不要打疫苗則是每個人自己的選擇，不過，我們卻無法選擇會不會被Omicron病毒感染。

何美鄉指出，感染Omicron的病患常出現的症狀可大致分為輕中重症3類。輕症的症狀分別是流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛／癢、乾咳、頭痛、全身肌肉痠痛、食慾不振、噁心或拉肚子，大概只有50％的人會發燒，但這些症狀出現都是可以在家休養。

何美鄉透露，中症常見症狀為呼吸急促（肺炎徵兆） 、血氧下降（肺炎徵兆）、嚴重脫水（口乾舌燥與少尿） 及劇烈頭痛，有上述4症狀務必盡速就醫；重症則是呼吸困難、嘴唇發紫、皮膚冰冷、昏迷不醒、昏倒與胸痛，若有6個症狀請立刻叫救護車。

確診在家到底該吃什麼？何美鄉也PO出一張照片說，居家照護的時候，可以多喝水、綠茶與果汁，並吃蔬果，另也能準備一些發泡錠，補充維生素C與D還有鋅；也可以多多攝取Omega-3，像是奇亞籽、鮭魚或是魚油等。政府準備的關懷包中的食物是以備不時之需，主要以吃的營養健康為主。