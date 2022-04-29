四技二專暨二技統一入學測驗（以下簡稱統測）即將在明日起連續兩天舉行考試，教育部今（29）日指出，已取得指揮中心專案同意，居家隔離或居家檢疫考生得以同住親友接送或自行前往到分區學校應試。

教育部表示，考量本土疫情升溫，為協助前述考生即時趕上應考時間，已獲指揮中心專案同意，「居家隔離」或「居家檢疫」考生前往考場的方式，主要有兩大方向：

一、 依各地方衛生局規畫或指示，得以同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕／騎車）等方式進行。

二、 如由親友以自行駕車接送，考量車廂內為密閉空間，建議辦理作法如下：

（一）車上非考生僅可1位（即駕駛），除駕駛外不可有其他非考生人員上車陪同。

（二）駕駛須為「居家隔離」或「居家檢疫」考生同戶之同住者。

（三）車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離；即考生坐於後座、不可飲食、維持手部衛生。

教育部呼籲「居家隔離」或「居家檢疫」統測考生，請依前述方式及早規畫交通方式至「隔離試場」應試，並提醒考生好好準備考試，隨時佩戴口罩、勤洗手、減少外出並避免群聚用餐，以最佳狀態應試。