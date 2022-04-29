經濟部智慧局公布今年第1季統計，我國受理3種專利申請合計1萬7,498件，較上年同期增加2％，而商標申請2萬4,450件，亦略增0.3％。發明專利申請人中，我國台積電申請723件，為本國人之首，外國人則以高通242件最多。

智慧局指出，我國受理申請之三種專利件數，以發明專利1萬2,534件為最大宗，件數較上年同期成長5％，主要來自外國人申請件數增加10％，而本國人申請件數4,697件，則略有減少。設計專利受理申請1,636件，本國人申請件數，略增0.4％，而外國人件數則下降。

我國企業整體發明專利申請3,745件，較上年同期小幅下降2％，主要因為中小企業申請件數（748件）減少所致，而大型企業申請2,997件，則與上年同期相當。本國前十大發明專利申請人及前五大設計專利申請人，均為企業，儘管企業整體發明專利申請件數減少，前十大申請人仍有多達6席申請件數為雙位數成長。其中，台積電申請723件，超越其他申請人，其件數為該公司自本局101年開始公布季統計以來的新高，另群創及南亞科同樣以98件，雙雙創下最高紀錄，表現相當亮眼。另設計專利以宏碁及皇冠金屬各申請18件，居於首位，前五大申請人中，台達電（17件）及聯府塑膠（14件）成長快速。

外國人專利申請以發明專利為主，申請7,837件，成長10％。在我國布局發明專利之國家（地區）中，以日本3,555件最多，前五大申請國家（地區）之件數均較上年同期增加，其中，美國及德國均呈現雙位數成長，表現積極。另設計專利申請859件，以日本申請251件最多。前十大外國申請人中，發明專利申請件數以高通申請242件最多，成長率以英特爾914％，大幅超越其他申請人。設計專利方面，PSA以38件位居首位，成長率以BMW 88％（30件），最為顯著。