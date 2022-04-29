天鈺環境永續基金會（以下簡稱天鈺基金會）於4月28日舉辦「醫起播下永續種子」線上捐贈儀式。天鈺基金會宣布捐贈720本永續童書，跨及台北、新北、宜蘭、苗栗、新竹、彰化、南投、嘉義、高雄與屏東，共計29個支持點，並由永定國小校長林雅芳代表受贈。

天鈺基金會董事長林永杰亦透過線上儀式頒發感謝狀予台灣展臂閱讀協會、台北醫學大學附設醫院、天下雜誌教育教基金會、永定國小代表等，以表達天鈺基金會對於各夥伴攜手參與孩童永續繪本推廣活動的感謝之意。

林永杰表示，很榮幸和一些台灣有愛心、有創意的早期閱讀推廣者發起一個跨越29個據點的有意義的活動。我們認同聯合國倡導「真正的環境永續發展，只能在最年輕的人群的支持下，才能達成」。

林永杰說，也了解早期閱讀對兒童發展的重要性，因此天鈺環境永續基金會邀請了台灣展臂協會、天下雜誌教育基金會、台北醫學大學，永定國小等，運用SDGs書單，透過醫療和教育體系來推廣早期閱讀，希望能有效的將資源傳輸給有需求的對象，並著重培養具有環境永續觀念的下一代。

林永杰指出，現在的環境挑戰是歷史造成的，解決的方法不是一蹴可幾，很多環境問題也是前所未有的，需要下一代用全新的方法來解決，孩子們透過永續發展目標，改善他們的環境，希望未來的地球是個永續的世界，我們的兒女和後代子孫們可以在自己的土地上快樂的學習和生活。

給孩子一把扭轉命運的鑰匙，一個純淨永續的地球「醫起播下永續種子」由天鈺環境永續基金會發起，結合臺灣展臂閱讀協會的展臂閱讀計畫與天下雜誌教育基金會的永續書單（SDGs兒童永續書房@天下）。藉由每次的健兒門診，志工醫師宣導親子共讀與家庭教育的重要性，並給予一本SDGs童書。

天鈺環境永續基金會成立於西元2022年，由天鈺（4961）捐贈成立，為一個推展環境保護的公益團體。我們札根於生態保育、氣候變遷、循環經濟、災害救助四大策略主軸，希冀籍由推廣與全民參與，攜手「還原地球乾淨的樣貌」。