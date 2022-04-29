疫情嚴峻，前衛生署長楊志良要捐贈1000萬劑快篩受阻，食藥署回函稱是中國製造，需另外向經濟部國際貿易局提出申請。楊志良今（29日）除痛批衛福部長陳時中「一個人不要臉連鬼都怕」，也公布了一份委請「台灣社會調查資訊服務公司」做的民調結果。

楊志良今（29日）痛批衛福部長陳時中「一個人不要臉連鬼都怕，總統蔡英文強調謙卑、謙卑再謙卑，部長陳時中是傲慢、傲慢再傲慢！」（圖/李俊毅攝）

繼去年民間BNT疫苗捐赠的苦行路後，楊志良上周發起周周千萬劑快篩試劑募集捐贈計畫，但他今指控此舉因衛福部設下種種關卡，阻礙快篩試劑儘速進口。

楊志良表示，他為此也委請「台湾社會調查資訊服務公司」做了—份問卷。結果如下：對於「衛福部的回文指出，不認可歐盟核可的快篩試劑，必須是美國、加拿大和澳大利亞核可的才有效， 你認同嗎？ 」，回答認同的比例為10.8%、不認同的比例則高達85.9%。

另詢問「產地中國並經歐盟認證之快篩試劑，請問您是否願意使用？」，結果顯示，表態「願意」的比例高達85.9%、「不願意」僅有9.7%。最後，詢問民眾「同上之快篩試劑售價55元/劑，請問您是否願意自費購買使用？」有高達89.1%表示「願意購買」。

該份民調問卷為「台灣社會調查資訊服務公司」所做，調查期間為4月26日至28日，有效回收計50652份。