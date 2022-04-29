屏東地檢署日前偵辦一起漁船走私上億元安非他命毒品案件時，發現雲林縣議員顏旭懋與藥腳有密集通聯，介入偵辦發現顏是此案背後重要金主，經蒐證後向法院聲押獲准，29日全案偵結起訴，屏檢更建請法院求處無期徒刑，以儆效尤。

屏檢認為，顏旭懋為民意代表，當以人民福祉為依歸，卻貪圖一己私，參與運毒集團謀利，又是全件運輸毒品案中金主主導地位，光是遭查獲前金已交付高達1700萬元；且被查緝到案後，自始矢口否認犯刑，甚在羈押禁見期間，仍欲透過傳話方式與其他共犯勾滅證詞以脫免罪責，犯後態度極其惡劣不知悔改。

且全案運輸安非他命毒品約800公斤，但遭查獲僅204公斤，尚有596公斤流入市面，以一般施用毒品人口每次施用量約0.4公克計算，流入市面毒品可供149萬人次施用，對社會所生危害極為巨大，因此建請法院對顏旭懋求處無期徒刑，併科1500萬元罰。

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