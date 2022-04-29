快篩實名制昨上路，民眾可持健保卡、居留證赴全台4909家健保藥局、58個衛生所購買，每人限購1份（5劑），每劑100元。今是新制上路第2天，共4964家機構開賣，截至中午已有2187家完售。藥師公會全聯會表示，明日的快篩供應將比今日少，僅2202家機構販售，每家一樣78人份，而禮拜日更無快篩配送，恐令不少上班族撲空，希望指揮中心多幫忙，協助提高配送量。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，今日網站操作順暢，且他的藥局加開電腦服務，相較昨日耗費半小時賣完78份快篩，今早在10分鐘內就完售，也沒有使用到緊急應變措施。健保署長李伯璋也表示，今早健保系統都很穩定，截至上午11時，在4964家藥局、衛生所中，共2187家完售，合計售出24萬9012份快篩。

黃彥儒表示，許多上班族禮拜一到五都在忙，會選擇在假日買快篩，但明日的快篩配送較少，共2202家藥局、衛生所，每家維持78人份，販售的家數不到總數的一半，且周日不會有快篩配送，賣的是周六剩下的貨，恐令不少民眾撲空。近期本土疫情升溫，民眾情緒緊張，試劑配送問題可能會增加藥師的壓力，希望指揮中心多多幫忙，協助提高配送量。