為推動中正紀念堂轉型，促轉會日前公布4組設計方案，其中一選項為引入兒童遊戲場概念，對此，國民黨立委蔣萬安指出，兩位蔣總統對台灣的貢獻，絕對不容抹滅，也絕對不容許任何一個政黨、少部分人士用去脈絡化的模式來看待歷史。

針對促轉會公布4組中正紀念堂轉型設計，其中有一組設計引入兒童遊戲場概念，蔣萬今上午在立院接受聯訪時指出，兩位蔣總統對台灣的貢獻，絕對不容抹滅，不管是蔣中正推動的土地改革、耕者有其田、公地放領等政策，還是蔣經國建設台灣的十大建設、高科技產業政策、開放報禁及奠定民主化基礎的貢獻，這些都是台灣近代史不容抹滅的部分。

蔣萬安直言，他很遺憾促轉會是以狹隘、去脈絡化的方式來看待歷史，不但無法達到促進台灣和諧和和解，只會加劇撕裂台灣社會，甚至加深台灣族群之間對立和仇恨，不管促轉會怎樣的操作，兩位總統對中華民國這片土地的付出是絕對不容抹去；他並呼籲促轉會要用更高的視野和角度來看待兩位蔣總統守護中華民國、建設台灣的貢獻，也絕對不容許任何一個政黨、少部分人士用去脈絡化的模式來看待歷史。

對於若當選台北市長，不會迴避二二八家屬的具體作法，蔣萬安稱，他要再次強調，對於兩位蔣總統對中華民國這片土地的貢獻，是不容抹滅的，這是台灣史、近代史非常重要的一部分，接下來該怎麼做就怎麼做，絕對不會迴避，面對歷史傷痕他會謙卑以對，任何可以促進社會和解、各族群之間融合、以及增進互信，他都會努力做、認真去做。