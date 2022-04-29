和泰車(2207)強調使用體驗、以顧客為本的共享汽機車領導品牌iRent，不僅以創新科技與商業模式顛覆傳統租車模式，帶來全新移動方式。並不斷精益求精，持續前進，推出從顧客角度設計、消費者體驗規劃的全新版本「iRent 2.0」。更一舉在《數位時代》「Future Commerce Awards創新商務獎」頒獎典禮中，以智慧出行再進化iRent 2.0服務拿下「最佳體驗創新」獎，為顧客解決移動痛點，並帶來領先市場的各項功能，持續發展多元服務，展現創新能量。

「iRent 2.0」優化了使用者介面與操作邏輯，帶來更加快速且直覺的操作流程，同時，整合預約時間、車輛位置及車款選擇等資訊，並結合圖資的地圖輔助功能，能夠收藏喜好點或常用站點，讓iRent走入消費者的日常移動生活，租還車的手續更加便利，用車選擇也更加多元。考量到客戶在停車方面的需求，iRent 2.0新增免排隊繳費的停車便利付，提供方便的臨時停車場，以及可還車的調度停車場等功能，讓停車成為一件更輕鬆的事。此外，iRent 2.0推出獨家「安心服務」租車保障功能、「共同承租人」換手駕駛機制、APP汽機車訂閱制等，領先業界的全新功能以及體貼使用者的各項設計，讓iRent2.0上線後，在2021年會員數便成長超過7成，並在2022年初會員數一舉突破百萬。未來也將繼續致力於優化iRent App的各項操作與功能，為消費者帶來最好的移動體驗，讓iRent共享汽機車走入更多民眾的日常，成為便利移動的新趨勢。