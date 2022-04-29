智慧電動車正夯，台灣科技大學成立智慧電動車研發中心，整合校內工程、電資、應用科技學院的研發能量，從關鍵技術研發、產學合作計畫、產業人才培育等面向著手，積極與台灣電動車產業一同發展。校內同學更自發性組車隊，準備進軍參加國際電動車賽車競賽。

台科大智慧電動車研究中心主任陳亮光表示，學校目前與正崴、東元、財團法人車輛中心建立多年產學合作計畫，初步先統整電動車主要的運動控制核心，從感測器、控制法則、電能控管著手，透過不同的產學合作模式，讓產業需求跟學校教學研究更為同步，也訓練學生在電動車領域的關鍵能力，培育電動車產業人才。

台科大電子系教授陳永耀則是著重於自駕車的智慧感知技術，像是應用可見光影像、紅外線熱影像、光達、毫米波雷達資訊等，透過人工智慧技術做到感知融合，研究成果也於桃園虎頭山創新園區的實際場域進行驗證。

除了整合台科大校內教授電動車研究能量外，台科大學生陳柏華也成立方程式賽車研究社，號召校內好手們一同加入一起打造電動車，並將於2023年9月至日本参與Formula SAE Japan國際賽事。

Formula SAE Japan學生方程式賽車競賽日本站，吸引來自各國的頂尖大學組隊參加，台灣也有約10所學校有組隊參賽紀錄，有許多優秀的學生團隊參與也受業界關注，是著名的工程競賽，讓學生透過動手實作挑戰並解決現實工程問題。

陳柏華說，現有車隊分成4個組別，分別為電力組、車體組、底盤組及行政組，已有技職賽選手、發明獎得主及校內師生們加入和幫助，並由台科大工學院院長陳明志指導。

陳柏華提到，目前團隊集結有10人以上不同背景領域的人，除了打造賽車，也可與業界人士交換實務經驗，並需要尋找業界資源籌措經費，目前車隊已有裕隆、ZEPT、奕兆綠能、Frando、sonic等廠商贊助，也已完成測試版車架，預計會先於今年8月參加台灣聯賽，讓台科大第一台電動方程式賽車初登場。