各地議員初選陸續展開，有不少人跨區互相拉抬，高雄市議員林智鴻、李雅慧及高雄市議員參選人李雨庭、黃雍琇組成「政壇年輕父母連線」，今日北上相挺新北市議員張志豪及市議員參選人黃淑君、李宇翔、曾進益，希望能夠助長彼此選情。

板橋區市議員參選人黃淑君育有2子，她表示，這次選擇「理科媽媽」就是希望自己能夠為職業婦女來發聲，像是公幼的增班、普設等等都是新北市媽媽們極力希望解決的問題。

五泰林區市議員參選人李宇翔也有兩個小孩，他表示，林口已經是許多年輕家庭的首選區域，這樣的地方教育更是重中之重，需要用年輕家庭觀念，加速林口的發展，成為更友善於親子教育的空間。

土樹三鶯區市議員參選人曾進益說自己不是年輕父母，是年輕阿公，但是新北有很多家庭，因為父母都需要上班，公托名額不夠的情況下，是交由親屬(爺奶)代為托育，雖然有補助，但是整體的流程並不親民，希望將來進入市議會，可以簡化流程，為更多需要托育的家庭，創造更友善直接親民的環境。

中和選區的張志豪更是育有3名子女，也希望以學長身分帶領學弟妹一起衝刺，下望在下周初選一起過關。

已通過黨內初選的「政壇年輕父母陣線」成員高雄市議員林智鴻、李雅慧及高雄市議員參選人李雨庭、黃雍琇也表示，下周民進黨將舉行新北市議員民調初選，民意代表最重要的是把想法和政見提出來讓民眾選擇，今天新北參選人在初選期間就把提出政見，是最負責任的做法。