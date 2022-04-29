五月一日勞動節鐵路停駛，台鐵與公路總局將動員人力在車站、客運站協助引導搭乘客運車旅客轉乘動線等。（花蓮監理站提供／王志偉花蓮傳真）

不滿台鐵公司設置條例未獲勞資共識，台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，鐵路全面停駛。交通部調派國道客運提供「類火車」，協助往返東部地區疏運，新北搭車處在板橋客運轉運站上車，花蓮火車站則提供南下台東方向客運車班，尖峰時段每10分鐘發出一班車。

火車疏運是東部極為重要的交通工具，台鐵連假停駛，對於交通部大規模出動客運、遊覽車「類火車」接駁，恐將造成蘇花改以及南下台九線負擔，讓民眾擔心將出現大塞出，已引發民怨。

花蓮監理站表示，因台鐵全面停駛，公路總局調派165輛40人座大客車支援東部疏運。5月1日新北地區民眾若要南下花東，可到板橋火車站東二門對面的板橋客運轉運站第5月台，搭乘首都客運1580國道客運，抵達花蓮火車站後，再轉乘「0951花蓮-台東直達車」、「0952花蓮-玉里區間車」、「0953玉里-台東區間車」等3條類火車客運路線，前往花蓮中南區或台東。

直達車中途停靠玉里火車站後，將直達台東火車站；區間車則是站站停，中途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山及鹿野等火車站，並以車站大廳周邊為旅客上下車地點，重點尖峰時段10分鐘就有1班車，請民眾多加使用。

花蓮監理站呼籲民眾乘車前可上台鐵官網（ https：／／www.railway.gov.tw／tra-tip-web／tip／tip00C／tipC21／view ）查詢各車站周遭大眾運輸轉乘替代路線及班次資訊。5月1日當天還將動員140人，在轄內火車站及客運協助導引。