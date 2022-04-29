mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫「名偵探柯南」的合作活動將於5月1日（日）00:00開跑。合作期間將同時舉辦可抽中Nintendo Switch等豪華獎品的抽獎活動！

「江戶川柯南」「安室透」「毛利蘭」「赤井秀一」「灰原哀」於轉蛋中登場！冒險中「服部平次」「怪盜基德」以外，“黑暗組織”也會現身！

本次合作活動中「江戶川柯南」「安室透」「毛利蘭」「赤井秀一」「灰原哀」將於怪物彈珠內的轉蛋中期間限定登場。「服部平次」、「怪盜基德」以及“黑暗組織”的成員「苦艾酒」為首的角色們也會在合作活動冒險中登場。此外，購買「合作活動新手禮包」，還可以入手「江戶川柯南＆降谷零」。

【活動期間】

2022年5月1日（日）00：00〜2022年5月15日（日）11:59

關於本合作活動的詳情，請於怪物彈珠官方網站內的公告確認。

【轉蛋中登場的角色】

《名偵探柯南》熱門角色「江戶川柯南」「毛利蘭」「灰原哀」將於轉蛋中登場！

【合作活動新手禮包中登場的角色】

玩家可透過新手禮包獲得限定人氣角色

【合作活動冒險中登場的角色】

合作活動中可獲得《名偵探柯南》中熱門角色！

【部分可透過交換獲得的角色】

合作活動期間也可透過交換獲得熱門角色！

【名偵探柯南×怪物彈珠合作活動紀念】抽獎活動開跑！

《名偵探柯南》與《名偵探柯南》合作紀念活動開跑！

為了紀念本次合作，將同時於官方Facebook舉辦按讚、分享影片活動！只要按讚或分享貼文就有機會獲得怪物彈珠周邊商品！在該貼文下留言，更能參加可抽中Nintendo Switch（OLED款式）、iPhone SE 64GB、Dyson空氣清淨機電風扇等豪華獎品的抽獎！

活動期間

【第一彈】4月24日（日） ～ 5月15日（日）11:59

【第二彈】4月28日（四） ～ 5月15日（日）11:59

【第三彈】5月1日（日） ～ 5月15日（日）11:59

參加方法

①以能讓主辦單位確認的方式，公開「按讚」或「分享」怪物彈珠Facebook官方粉絲團上的對象貼文，或留言寫下「喜歡名偵探柯南的什麼地方」並分享。

②完整填寫該貼文內報名表單的必要項目。

③完成報名。

詳情請於怪物彈珠官方Facebook確認。