美國「下世代空優」（NGAD）戰機

美國空軍秘密的「下世代空優」（NGAD）戰機可能是史上最貴的，1架預料將達F-35戰機的兩倍多。

據《防務新聞》（Defense News）和《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，載人版戰機將成為「下世代空優」戰機的核心。而美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）27日說，這款戰機1架就要好幾億美元，但空軍能降低研發和維修費用。

肯達爾就2023會計年度預算需求出席眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會時具體提及，1架達幾億美元的戰機總會引人關注。相較之下，1架F-22約1.35億美元（近40億台幣），是美國空軍至今所研製最貴的戰機。而F-35A要價約8000萬美元（近24億台幣），但由於通膨影響，這價格可能上漲。儘管「下世代空優」戰機的身價讓F-22和F-35都相形見絀，但這第6代戰機將扮演空優戰機的關鍵要角。

而肯達爾說，要降低新戰機的價格，首先要從研發設計著手，使升級和維修得以靠十分有效的方式進行。事實上，F-35的維修費用正凸顯了這問題，在整個服役期間，預估將超過1.25兆美元（近37兆台幣）。然而，肯達爾聽來似乎樂觀，認為「下世代空優」戰機能利用諸如模組設計，還有公用介面等新方法，來避免面臨同樣的命運。

另一方面，肯達爾說，「下世代空優」雖然效率驚人，但必須與價格較低的自動化無人僚機等平台搭檔，以擴大戰鬥範圍。雖然他並未具體估計這些無人僚機可能的價格，但3月在佛州的空軍協會（Air Force Association）演說中指出，他們會希望，這些無人戰機的價格不會超過載人戰機的一半。

不過，要是1架載人「下世代空優」戰機要好幾億美元，那意味著無人僚機的成本可能和F-35差不多，甚至更高。