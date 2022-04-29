蔡英文總統今偕同副總統賴清德出席「第五屆總統創新獎頒獎典禮」，總統致詞表示，邁入後疫情時代，會有更多新的挑戰、課題、機會。希望大家一起繼續打拚，讓臺灣持續在穩定中追求成長，在變局中把握先機。

蔡總統今親自頒贈獎座，肯定得獎人與團體對國家社會的貢獻；總統致詞時指出，根據最近一期2021世界競爭力調查評比（IMD），臺灣在人口超過兩千萬人的經濟體中，排名第一。在疫情之下，臺灣能有這樣的表現，顯示創新精神、數位化發展、社會福利及凝聚力，都是非常關鍵的因素。

總統表示，從所有得獎者的成就，也可以看到臺灣各角落的創新力量，持續在推動國家的進步發展。例如團體組得獎者「財團法人均一平台教育基金會」的呂冠緯董事長，帶領團隊及其他教育基金會，共同組成臺灣第一個教育創新NPO聯合辦公室，也就是「教育創新合作社」。

總統說，去年參訪「教育創新合作社」，也與社員們座談交流。合作社把科技創新投入教育轉型，成立線上教育平台，並且協助老師提升數位教學能力，讓不論是在鄉村或都會區，只要有需求的小朋友都可以得到幫助。這些努力，不僅補足了社會和教育中最艱困的「城鄉差距」，也對臺灣人才培育深具貢獻。

總統指出，另一得獎者「經濟部水利署」同樣以創新精神，因應國家的挑戰。去年，臺灣面臨最嚴峻的百年大旱，水利署除了積極清淤，也以多元開發新水源方式，穩定民生及產業用水供應；並持續規劃和落實水資源基礎建設，提高臺灣水資源韌性，致力於水資源的永續發展。

在個人組方面，總統說，成功大學機械工程學蔡明祺講座教授及旺宏電子吳敏求董事長，都對臺灣產業的進步發展帶來許多貢獻。蔡教授在產學界有「馬達蔡」的美譽，在馬達技術的專業地位，眾所周知。過去幾十年來，蔡教授努力投入馬達技術研發以及人才培育，讓產學研界的人才和技術能緊密合作，共同提升臺灣馬達技術的深度和廣度。

總統說，吳敏求董事長在半導體領域耕耘數十年，是臺灣半導體打頭陣的領航者之一，更首創將數學、統計學等概念導入製程，促進半導體產業鏈的發展。她曾參訪旺宏電子，深刻感受到吳董事長的用心打拚。旺宏電子不但在半導體研發技能上表現卓越，更是一個很照顧員工的半導體大廠。

總統說，本屆青年組得獎者彰化縣消防局隊員宋明哲，出於體恤同仁以及尊重生命，發明了全球首創的「水面作業型遺體袋」。這項發明讓罹難者獲得尊重，讓受難家屬的衝擊降低，讓救援人員有完整的保護，更改變了數十年來消防、海巡的水域救難模式，也提升了救災效率。

總統表示，邁入後疫情時代，會有更多新的挑戰、新的課題，這也代表會有更多新的機會。希望大家一起繼續打拚，讓臺灣持續在穩定中追求成長，在變局中把握先機。