知名直播主連千毅遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑販賣NFT詐騙在網上爆發口角，網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）也對連開嗆，昨28日，被視為連千億大哥的天道盟分會長謝育全在臉書發文喊話雙方後，稍早有眼尖的網友發現，連千毅已悄悄刪除相關文章，勾惡也同時將道歉影片下架，顯然大哥說的話「他們有聽見去」。

連千毅日前遭勾惡爆料疑似透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，2人在網上吵得不可開交，連網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）紛紛開直播痛罵連他「適可而止」，與連千毅有著師徒之稱謝育全，28日在臉書發文寫到「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」事後遭ptt鄉民們發現，連千毅刪除勾惡相關文章，而勾惡也將爭議影片下架。

與連千毅有師徒之稱的太陽會前苗栗分會長謝育全，28日在臉書社團發文寫下「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了」。（翻攝自謝育全臉書）

有網友在ptt發文寫下，最近NFT又上新聞的連千毅，剛才去看他臉書，已經把勾惡的文章都刪掉了，有掛嗎？文章一出引起不少網友們回覆：「大概要被修理了」、「應該有大哥出來整治他了」、「刪文 5/5體育場大趴踢，沒惹」， 實際上看連千毅的臉書發現，目前僅剩他25日針對勾惡告的直播文，仍留在版上。

網友在ptt寫下「連千毅刪文，有掛嗎」。（圖／翻攝自PTT）

連千毅直播賣或的平台，也默默將原本直播標題「現在公佈跟勾惡的見面地點」改為「現在公佈」。（圖／截自連千毅直播網站蘭庭精品）

而連千毅其餘社群媒體皆未見任何勾惡相關的文章，他平時用於賣貨的粉絲專頁，也將 27日直播標題「現在公佈跟勾惡的見面地點」改為「現在公佈」。不過也有網友澄清，勾惡早在先前的道歉影片中，就承諾會將涉及人身攻擊的影片下架，與大哥介入無關。