嘉縣家畜所9名動保管制隊成員到阿里山抓浪犬，2天1夜幾乎沒休息。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣家畜所9名動保管制隊成員到阿里山抓浪犬，2天1夜幾乎沒休息。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣家畜所9名動保管制隊成員到阿里山抓浪犬，2天1夜幾乎沒休息。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山國家森林遊樂區是全台知名旅遊景點，也是國際瀕危鳥類「帝雉」的棲息地，但近來傳出帝雉被浪犬騷擾、伏擊，嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝通報嘉縣家畜疾病防治所，為不讓國寶帝雉受威脅，家畜所派9名動保管制隊員上山，2天1夜幾乎沒有休息，抓回8隻犬隻。家畜所所長林珮如說，抓捕下山的狗會結紮、收容。

家畜所3月間接獲林管處通報，阿里山原始林國寶級「帝雉」棲地受到浪犬騷擾、甚至有伏擊危害，嚴重影響其求偶、繁殖。林管處阿里山工作站主任賴龍輝表示，原本追逐、騷擾帝雉的浪犬有4隻，目前增加到8隻，由於山區樹木林立地形陡峭，捕捉不易，與家畜所討論後一開始採用誘捕籠方式捕抓，沒想到抓到一隻後就再也抓不到了，浪犬甚至看到工作人員就竄逃，決定求助專業的動保管制單位。

林珮如指出，近年來國內外發生不少野生動物遭犬殺事件，浪犬對野生動物的侵害已成為保育新課題，犬隻與野生動物相互競爭野外生存資源，野生動物可能遭犬隻攻擊，犬隻身上的病源也可能傳染給野生動物造成間接死亡，為避免帝雉遭受傷害，家畜所派遣9名管制員上山展開捕抓行動，第一天在山林追捕到深夜11點，隔日清晨4點再度出動，以阿里山國家森林遊樂區為中心點，向上與向下各10公里進行搜索，經過2天不分日夜努力，緝獲8隻犬隻，絕育後開放認養，不會回放。

林務局公告國家森林遊樂區禁止攜帶犬、貓與哺乳類動物進入，縣府呼籲民眾千萬不要棄養、餵養與放養犬貓，依動物保護法規定，棄養可開罰3到15萬，放養經勸導不聽者可開罰3000元到1萬5000元，餵養造成環境髒亂也可將廢棄物清理法予以開罰。

嘉義縣長翁章梁表示，流浪狗起因源於飼主棄養，其中捕捉到的2隻犬隻為當地民眾所飼養，若因此造成野生動物死亡，恐涉及動物保護法與野生動物保育法相關刑則，呼籲大家一起努力保護犬貓，更要保護野生動物，共創動保與野保雙贏。