台中市議員何文海指出台中市青創基地新創數低迷，僅281家，質疑是鼓勵條件不夠，輔導績效不彰。（謝瓊雲攝）

台中市議會定期會進行財政委員會業務質詢，市議員張耀中批台中市慣老闆太多，勞工平均年薪是6都最低，要求台中市招商引資也要產業為勞工加薪；市議員何文海則指跟雙北相比，台中去年青年新創輔導數僅281人，績效不佳無法培育青年企業家，應有更好的鼓勵措施。

對此，副市長令胡榮達強調，中市府跟工會保持聯繫，一直積極促進勞資和諧，會再努力跟企業界溝通，看如何提升薪資條件、改善就業環境；也將請相關局處深入分析研究，如何正確解讀這些數據的內涵、意義。

經發局長張峯原則強調，台中市新設商家、公司和工廠登記數目都是全國第一名，顯示青年創業型態與雙北不同，並非沒有青創能量，而是各有特色。

張耀中表示，台中市平均年薪是六都最低，不到60萬元，被批評是低薪城市，台中淪為血汗勞工城市，勞工苦哈哈，慣老闆卻賺飽飽，他指某精密科技大廠徵才，常年招募「製造生控助理管理師」和「行政助理管理師」，實際面談薪資待遇都不足3萬元，傳統製造業、服務業更低，中小企業勞工年薪多數低於50萬元。

張耀中指出，台中勞工賺得少、負擔卻反而比較高，這幾年盧秀燕市長任內，台中市消費者物價指數是全國最高，房貸負擔率更高居6都第三名、達台中43.5％，自稱「宜居城市」說得過去嗎？呼籲市府檢討改善，在努力跟外商、外資招商引資，洽談進駐台中設廠同時，更應輔導在地產業轉型升級，顧及勞工權益，提升薪資。

何文海則指出，台中已是台灣第二大都，但青年新創推廣業務卻績效不彰，台北市各項獎勵、補貼一應具全，去年輔導青年新創數有2206家，台中僅281家，如何振興青年就業？是否鼓勵條件不夠？

張峯源指出，雙北創業環境和台中不一樣，雙北房價高，青年剛創業、資金有限，可選擇租用的空間也有限，因此政府提供新創基地讓欣創者分租共享。反觀台中市青年創業型態，多是開設商號或公司，運用自家空間或工廠辦公室創業，也有第二代再創業，台中有自己的特色，型態不同。

經發局說明，市府重視青年創業，推動青創夢想家創業一條龍服務，提供青年創業、中央資源輔導協助、創業貸款等資源轉介；創新創業資源巡迴列車，以青年創業為優先服務對象，關懷瞭解廠商目前經營的狀況與困難，協助青年圓夢。