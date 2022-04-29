本土疫情嚴峻，民進黨立委黃世杰的隨行助理傳出確診，黃世杰為密切接觸者被匡列居家隔離，中央推居隔新制「3＋4天」，但黃世杰今（29日）卻在臉書表示，跟許多鄉親一樣，直到居家隔離結束、轉為自主防疫的第一日，才收到衛生局的電子隔離通知書。

黃世杰表示，根據病毒特性，縮短居隔天數是正確方向。但現行作業流程，不僅讓辛苦的第一線衛生局人員負擔過重，無法及時發送通知書，也讓配合政策的民眾感到無所適從，甚至對生活造成影響。

黃世杰建議指揮中心應儘快解決行政量能塞車問題；開發自主申報系統，讓確診者、密切接觸者自行回報；目前指揮中心已經宣布確診者自主回報系統可望在5月1日上線，希望能讓初期的亂象儘速緩解。

再者，研議簡化流程、下放權限的措施，考慮讓基層的衛生所、學校等單位也能自行開立居家隔離通知書，以方便民眾請假及請領保險，依照自主防疫規定。黃世杰也說，自己從昨天開始，只要每日快篩陰性即可出門上班，但還是要避免到人多的地方，因此5月2日才會正式恢復所有行程。