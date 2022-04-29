三家金管會核准的純網銀業者中，將來銀行取得執照最慢、卻最快拿到中華信評授與的發行體信用評等，讓自己和一般金融業一致地接受獨立第三方機構的透明檢視。

中華信評29日授予將來銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA- 1」。 評等展望「穩定」。此項評等等級，相較本國銀行的信評，大約優於王道銀行、板信銀行，低於凱基銀行、台企銀等。

中華信評表示，中華電信是將來銀行的最大股東。將來銀行對中華電信集團拓展業務範疇，具有長期策略的重要性。將來銀行長期評等「穩定」的意思，是指未來兩年，將來銀行將可維持之於中華電信的策略重要地位，且經評估，將來銀行應可在同期間，維持非常強健的資本水準。

將來銀行的主要股東，包括中華電信(41.9％)、兆豐銀行(25.1％)、新光人壽保險公司(10％)、全聯福利中 心(9.9％)以及凱基銀行(7％)。實收資本額為新台幣100億元。

中華信評主辦分析師范維華分析，將來銀行在營運初期的營運狀況，與國內銀行的平均水準會有較大的差距，且估計未來二年將處於有限的營運規模、處於發展階段的企業價值，以及持續演進的客戶基礎。根據將來銀行的營運計畫，該行的資產規模在2024年底前在國內整體銀行業中的占比仍屬偏小。