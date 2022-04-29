孫文學校總校長張亞中。（資料照/姚志平攝）

【專訪】代表國民黨出征選高雄市長？ 張亞中鬆口「2前提」：我會認真考慮

桃園市長人選陷僵局，高雄市長人選也懸而未決，在高雄市前副市長李四川表達無意參選後，國民黨祕書長黃健庭昨（28日）接受電台訪問時表示會持續徵詢人選，孫文學校總校長張亞中都是評估對象。對此，張亞中近日接受專訪時鬆口條件，包含如果大家真認為很歡喜他為大家做事，當然會慎重做考慮。

張亞中接受《中時新聞網》專訪時表示，過去很多人叫他選高雄、台北、桃園市，其實這些聲音一直都存在，「我也跟支持者說沒有這種想法，我在乎國家未來、兩岸關係和平等，這星必須參選黨主席才能為國家做更多事情。個人畢竟在地方長期沒有經營，只要國民黨找最優秀的人，我全力支持」。

張亞中進一步說，這段時間隨高雄越來越沒有人出來參選，「這幾周都有人來找我，我也跑幾趟高雄，高雄工商界大老一直勸我考慮參選，其實我們就是能夠做盡量做，我提第一點，主張以高雄人參選為主、培養高雄人，或者黨中央有更好人選，我全力配合。第二點，前提是如果大家真認為很歡喜我來為大家做，當然我會慎重做考慮」。

張亞中表示，「我不爭，因為不是我的人生規劃」，他覺得高雄市長候選人要具備三功能，第一，幫助市議員取得絕大多數當選、第二，要對國民黨整體有幫助、第三對於高雄未來發展跟市民有利，我當然希望市民出來選市長，或比我更優秀的，我都願意去輔選。