台灣詐騙猖獗，各類型詐騙層出不窮，近期尤以假投資手法為最。根據新北市刑警大隊統計，今年從1月到4月，新北市轄內總共就攔阻了297件詐騙案件，總金額達1億1千餘萬，儘管警方不斷宣導各式詐騙手法，但光是警方成功攔阻的詐騙案件，就以平均1天2.5起的頻率發生，對此專家表示，國內詐騙儼然有「專業化」趨勢。

根據新北市刑大統計，今年截至4月28日，轄內共發生1147起詐騙案件，警方成功攔阻297件，其中佔最大宗的詐騙手法類型前三名分別為投資詐騙、解除分期付款及一般購物詐騙，其中投資詐騙為近期常見手法，新北市共有298件，佔總件數的25％。

新北刑大統計的攔阻件數中，以海山警分局所攔阻的32件總金額最高，達新台幣1200餘萬元。海山警方表示，今年截至4月份所成功攔阻的詐騙類型，亦以假投資為最，其中還有單筆200萬元的案件，此案也是該分局成功攔阻單筆金額最高的詐騙案件。

儘管警方已全力宣導並積極防堵詐騙，但對於詐騙案件仍層出不窮，國立中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆分析，詐騙集團擅長運用社會時事、時局變化來修改詐騙手法，與時俱進的犯罪模式，儼然已呈現一種「專業化」趨勢，且不斷進化就如同病毒一般。

加上詐騙易獲取高額獲利，讓詐騙集團習慣運用「亂槍打鳥」的方式尋找目標，即使失敗也沒有損失。鄭瑞隆更以病毒作比喻，他形容有些人面對病毒本來就會有比較強的免疫力，但有些人則是抵抗力較低，此時就容易被詐騙集團抓住脆弱或貪念的心理，因此遭到詐騙，而另外一種常見的被害者，則是屬於過度自信，因為擁有高知識、高學歷，認為自己不會受騙，但往往因此反而落入圈套。

鄭瑞隆呼籲，民眾除了提高警覺之外，更要提高自身的心理素質，有適當的自信減少過度的貪念，更重要的是不要隨便點取來路不明的連結，或是接獲詐騙電話時保持冷靜，切勿隨詐騙集團起舞，才能減少自己被騙的機會。