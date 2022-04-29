根據根據防衛部落格(Defense Blog)報導，美國印第安那州國民衛隊宣布，其士兵正在準備M113裝甲車準備運至烏克蘭，這是美國對烏克蘭軍援8億美元的一部分。

根據報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）比表示，美在8億美元的軍援中將捐贈近200輛M113裝甲運兵車，美國陸軍長期服役的 M113 履帶式車輛將幫助烏克蘭擊退俄羅斯重新發動的軍事攻勢。

🇺🇸🇺🇦 | Another "fraternal" help from the #US for #Ukraine - the National Guard of Indiana is ready to transfer to Ukraine M113 tracked armored personnel carriers, on which the Americans lost even in Vietnam.



They're basically moving coffins pic.twitter.com/V3U82KGKjU — D-for Donbas (@DonbasTh) April 28, 2022

M113是第一款量產的鋁製車體戰車，它引入了新的鋁製裝甲，使車輛比以前的車輛輕得多；它的厚度足以保護機組人員和乘客免受小型武器的攻擊，但又足夠輕，使車輛可以空中運輸並具有適度的兩棲能力。

M113可以在車頂平台上加裝各式中型武器。最常見是.50口徑白朗寧M2重機槍或40毫米Mk 19自動榴彈發射器。也可能裝上反戰車無後座力炮甚至是反戰車飛彈，美國陸軍發展了M47龍式反坦克飛彈可以安裝在現有的機槍座上，而不必移走機槍。讓車長單人就可以使用比機槍更強的武器。

M113有超過8萬台的銷售量在世界各國服役，美國陸軍目前都已經使用M2和M3 Bradley替代M113作為前線裝甲車，但M113仍有大量用於裝甲救護車、迫擊砲運輸車、工程車和指揮車等支援角色。美國陸軍的重型旅戰鬥隊配備了大約 6,000 輛 M113 和 4,000 輛Bradley。我國軍也有675台M113，在2020年除役交由後備軍人使用。