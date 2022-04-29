【全程影音】勞動節在即！批蔡總統失信勞工 國民黨：《最低工資法》何時才上路？

五一勞動節將即，總統蔡英文2016年競選時提出制定《最低工資法》承諾跳票，立法草案至今仍卡在行政院。國民黨團今召開記者會，呼籲蔡政府，重視勞工權益不能只有口水，尤其在疫情嚴峻的當下，應保障勞工權益，兼顧防疫與生計。

國民黨團今召開「勞動節在即，蔡總統競選政見《最低工資法》何時才上路」記者會，首席副書記長李德維指出，後天就是五一勞動節，他要請教蔡英文，攸關數百萬勞工權益，也是蔡英文總統當年競選時的政見《最低工資法》，何時才會上路，朝野各黨派都也提出相關版本，唯獨不見行政院版本，蔡英文不是說「勞工是她心中最軟的一塊」？

衛環委員會召委林為洲批評，勞動部勞動條件及就業平等司根本就是「跳票司」，這是主管勞工薪資的單位，從2016年開始到今天，每次都在宣示要將《最低工資法》送入行政院審議後，再送到立法院審查，結果《最低工資法》還躺在行政院，「條平司」變成「跳票司」，勞動部的《最低工資法》草案送到行政院之後石沉大海。

林為洲指出，在本會期在衛環委員會不再等待行政院版的《最低工資法》，將朝野所提出的各項版本進行審查，履行國民團對勞工的承諾，將《最低工資法》排審，逼行政院將《最低工資法》院本送入立法院，力拚本會期三讀通過。

藍委蔣萬安說，勞工基本薪資審議機制，是屬於行政辦法，並沒有任何強制性，也不保證每一年都會調整勞工薪資，勞工薪資成長緩慢，因為民間消費動能低迷，薪資與消費連動性非常高，所以建立一套法制化、專業化的最低工資調整制度，透過基本工資法制化，是保障勞工和家屬合理的生活，也不要每一次勞工基本工資審議、調整，淪為勞資雙方喊價的場域。

此外，李德維指出，民進黨不該吃定勞工，而是要好好照顧勞工，尤其在疫情嚴峻之際，政府應該好好思考讓防疫照顧假，變成「有薪」防疫照顧假。

蔣萬安也認為，很多勞工朋友面對新的防疫政策，包括輕症居家照護，勞工都無法請領「勞保傷病給付」，造成勞工為了生計恐隱匿疫情，繼續到工作場所上班，所以呼籲勞動部盡速拍板定案，比照去年放寬「勞保傷病給付」條件，以捍衛勞工朋友權益。