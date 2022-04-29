【愛傳媒簡秀枝專欄】不問政治的宋楚瑜（1942-）先生，非常溫暖，像極了鄰家老伯，一舉手一投足，帶著濃濃的人情味。與朋友茶敍用餐，他依舊滔滔不絕，談運動、談孫子，也談寫作，是大家心目中永遠的「宋才子」！

4月27日晚朋友請宋楚瑜先生吃晚餐，選在擁有40幾年歷史的鐵板燒餐廳。宋楚瑜對那家餐廳，印象深刻，他記得創業不久的年輕夫妻廖壽棧、賴秀卿，如何合作無間，打拼事業。當時，先生負責掌廚，太太忙外場，胼手胝足，非常認真接待賓客，給予賓客極正面評價。

該餐廳，創業於1979年，連續3年獲得米其林星級推薦，被形容是「記憶中有靈魂的味道」，是上流社會貴婦推薦的高CP值老字號高級鐵板燒始祖，聞名遐邇。

然而，80年代之初，宋楚瑜先生擔任行政院新聞局長，應酬時都會帶著太太陳萬水（1940-2012）同行，太太非常具親和力，總是噓寒問暖話家常，和周遭人打成一片，餐後他們應餐廳老闆夫婦之邀，一起拍了張合照。

時光流逝，40年的光陰，一幌而過，人稱「萬水姐姐」的陳萬水女士，早在10前病逝，宋楚瑜先生也從政壇淡出，現在又逢疫情，除了運動、讀書，偶爾逗逗孫子，他回頭整理許多他曾經歷過的檔案，希望結集出版。

在整理舊檔案中，連帶有許多照片，他逐一過目，挑選一些重要的，讓助理幫忙建檔。其中，他發現許多與老朋友的合照，他會請助理幫他掃瞄放大，希望找機會把老照片，逐一送給當年的影中人。

一個多月前，他翻到廖壽棧、賴秀卿夫婦的合照，十分開心，順手把照片，請助理作了掃瞄、放大，再作透明護貝保存。到已經累積43年歷史的餐廳用餐時，宋楚瑜先生心思非常細膩，特別把40年前的合照帶去，餐廳老闆喜出望外，一再表達謝意。

果然，當年的「宋局長」英俊瀟灑，雍容大方的「萬水姐姐」滿臉笑容，而餐廳老闆廖壽棧瘦削靦腆，擔任外場接待工作的賴秀卿，還一身旗袍打扮。歷歷往事浮上心頭，缺了「萬水姐姐」陪伴的宋楚瑜先生，增添了更多的寞落。

宋楚瑜先生又回到「宋才子」的當下，提起筆，在加了護貝的照片後面，寫下「上善若水、林茂裕後」，簽上名字，彷彿為一份與「萬水姐姐」走過的歲月，孤獨作結。

「上善若水、林茂裕後」，看來，悠悠往事，並不如煙！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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