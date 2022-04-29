本土確診數攀升，民進黨立委高嘉瑜日前先透過臉書呼籲食藥署放寬快篩試劑認證及准許自國外寄送回台，她再度向政府喊話，台灣將血氧機視為「醫材」，一台約3000元起跳，實在太過昂貴，相較於國外普遍約500元，政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁。

高嘉瑜表示，台灣將血氧機視為「醫材」，一台3000元起跳，實在太過昂貴，相較國外價格普遍在500元上下，而且網路就買得到，政府在進口自用及販售上也應該依等級用途適度鬆綁，讓有需要的民眾至少可以在網路上買到日常「運動用」血氧機。

高嘉瑜說，大量居隔民眾無法透過網路取得血氧機，又無法即時監測血氧實在令人擔心。連發生的基隆女子染疫確疹在家死亡及新北2歲男童染疫死亡案例都令人痛心，疫情快速升溫下，不僅衝擊醫療量能，也有很多病情急轉直下的個案，只能自律、自篩、自檢。

高嘉瑜也提及，新加坡政府面對疫情有3波「大放送」，除了每個家戶發放血氧機，後來又開放家戶領取1盒外科口罩與N95口罩，還贈送每個家戶6支抗原快篩試劑，有更多國家是免費寄送快篩包。

高嘉瑜建議，至少應該提供在家康復的陽性確診者足夠的醫療防護包，包括醫療指引、快篩劑、血氧機、急救藥物，確保並監控居隔者每日體溫、血氧數值，並應提供24小時線上遠距醫療服務，才能讓在家康復的確診者也得到應有的治療，並能及時掌握病情。