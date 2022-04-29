歐洲央行(ECB)在周四支持了歐盟的一項提案，加強對外國銀行的監管。自英國脫歐以來，這些銀行一直都是歐盟棘手問題。

這些美國、瑞士、英國的銀行相當擔心，如果它們想繼續為歐盟客戶提供企業金融服務，將迫使它們在歐盟成立的分支或子公司付出較高的成本。

歐盟執委會表示，該提案主要想澄清和確定，外國銀行應該在何種情形下，可以在歐盟建立核心銀行服務。

目前歐盟各國的監管機構對於外國銀行在何時與何種情形下可以設立分行，各國留有不同的迴旋討論空間；而歐盟執委會希望採取更為一致的作法。

歐洲央行監管部門主管Frank Elderson說，考量到形形色色的規則，這種(外國銀行)跨境活動的資料很難獲得。這些監管差異創造了一個不公平的環境，並使得歐洲央行無法對歐盟境內第三國銀行的活動進行全面性的評估。

Elderson說，執委會提議解決這些分歧，加強單一市場，最大限度地減少監管盲點。

歐洲央行表示，ECB對外國銀行總行的報告要求，應擴大到涵蓋它們對歐盟客戶提供的服務，以提高監管的透明度。

歐洲議會和歐盟國家擁有對歐盟提案的最終決定權，審議工作正在進行之中。