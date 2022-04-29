最新上市櫃公司治理年度評鑑排名出爐，中華精測獲2021年公司治理評鑑上櫃公司中最優等殊榮，是自上櫃掛牌6年以來首度躋身前5％的佳績，更是半導體測試介面類股中唯一獲此殊榮之公司。中華精測創立以來，一向秉持著不斷創新、進步之經營理念，未來也將堅持「沒有終點線，只有里程碑」之企業精神永續發展。

「公司治理評鑑」是由證交所及證券櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨發展基金會辦理。今年度公司治理評鑑，共有1639家上市櫃公司接受評鑑，其中上市公司913家、上櫃有726家，經評鑑後，根據得分區分為七個級距。中華精測躋身前5％榮獲優等佳績。

中華精測在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等公司治理方面有著優異表現。

此外，中華精測響應世界潮流及政府政策，在2021年展現ESG具體實施成效，並於公司網站上揭露ESG有關之具體推動計劃及實施成果，包括有「誠信經營」、「創新與服務」、「供應鏈永續採購」、「綠色智造」、「包容職場」、「社會共好」。中華精測表示，自2005年成立，即逐步透過多項國際標準作業系統落實公司治理，當今ESG意識抬頭，正好給了中華精測展現累積多年努力的成果，未來，中華精測將持續致力以科技研發為底蘊、以ESG為經營方針，善盡公司治理之責，為客戶、股東、員工及社會創造企業最大價值。